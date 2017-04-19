ترمب يوجه بمراجعة تستمر 90 يوما للاتفاق النووي الإيراني

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يأمر الوكالات بمراجعة #الاتفاق_النووي مع إيران لمعرفة ما إذا كان تعليق العقوبات في مصلحة أميركا.

وذكر المتحدث باسم الرئيس الأميركي، الأربعاء، أن ترمب اتخذ خطوة "حصيفة" عندما وجه الوكالات لمراجعة تستمر 90 يوماً بشأن إن كان رفع العقوبات من خلال الاتفاق النووي مع إيران سيصب في صالح الأمن القومي الأميركي.

وعندما سئل إن كان ترمب يشعر بالقلق من أن #إيران ربما لا تفي بالتزاماتها، طبقاً للاتفاق، قال شون سبايسر للصحافيين خلال إفادة صحافية يومية "إنه يقوم بالتصرف الحصيف عندما يطلب مراجعة الاتفاق الراهن".

وكان #ترمب قال في وقت سابق رداً على إطلاق إيران صاروخاً باليستياً "كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته الولايات المتحدة معهم!".

وفي تغريدة ثانية على تويتر قال "كانت إيران على شفا الانهيار حتى جاءت الولايات المتحدة وألقت لها بطوق النجاة في شكل اتفاق: 150 مليار دولار".

وانتقد ترمب الاتفاق النووي الإيراني مراراً، ووصفه بأنه ضعيف وغير فعال.