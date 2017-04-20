الناخبون المترددون هم من سيحسم نتائج الرئاسيات الفرنسية

مع اقتراب موعد #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية في دورتها الأولي في الـ 23 إبريل نيسان، تتقارب كثيرا حظوظ أربعة #مرشحين .تقاربٌ رفع نسبة الفرنسيين #المترددين الذين لم يقرروا بعد.

تردد الناخبين الفرنسيين ينعكس على #استطلاعات الرأي وهم جزء من قطاع كبير من الفرنسيين الذين لم يقرروا بعد لمن سيمنحون صوتهم.

٤٧ مليون فرنسي مدعوون للاختيار بين ١١ مرشحا، يبدون حائرين في اتخاذ القرار بعد تراجع الثقة في اليمين واليسار التقليديين.

بعض الناخبين اختلط عليهم الأمر، وقرروا ترك الحسم إلى يوم الانتخاب، فيما ٣٥ بالمائة من الناخبين الفرنسيين أدت بهم الخيبة من حصيلة الرؤساء السابقين إلى مقاطعة هذه الرئاسيات.

بينما حسم البعض الآخر قراره قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

تردد الفرنسيين انعكس على استطلاعات الرأي التي ما تزال تعطي صورة غامضة ومشوشة. فأكثر من ربع الناخبين الفرنسيين لم يقرروا بعد لمن سيصوّتون في الدور الأول من انتخابات الرئاسة الفرنسية هذا الثالث والعشرين من إبريل.

ومع تقارب أرقام الاستطلاعات بالنسبة للمرشحين الأربعة الأوفر حظا فإن هؤلاء المترددين هم من سيحددون اسم الرئيس الثامن في الجمهورية الخامسة.