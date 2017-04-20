مجلس الأمن يبحث إرهاب إيران وحزب الله وداعش

يناقش مجلس الامن الدولي اليوم الاوضاع في الشرق الاوسط برئاسة المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة، نيكي هيلي.

وسيستمع المجلس إلى احاطة من المنسق الاممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

وسيركز النقاش أيضا على مسألة تدفق المقاتلين المتطرفين الى سوريا وليبيا عبر الحدود بما في ذلك المقاتلين الايرانيين ومليشيا حزب الله المنخرطة في الحرب السورية وتدخلات ايران في المنطقة و داعش.

وكان وزير الخارجية ريكس تيلرسون قد شن هجوما على إيران واتهمها بزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض السلام في العالم.

وتوعد تيلرسون بمحاسبة إيران على دروها السلبي بعد الانتهاء من مراجعة السياسة الاميركية تجاهها.