الرئيس المصري يصل الرياض ضمن زيارة رسمية

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي ، اليوم الأحد، إلى العاصمة #السعودية #الرياض، على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية للمملكة، يلتقي خلالها #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بن عبد العزيز.

وكان #خادم_الحرمين_الشريفين في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي، وأعضاء السفارة المصرية بالمملكة.

وتوجه خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، قال في بيان، الجمعة، إن الرئيس السيسي "من المقرر أن يعقد خلال الزيارة #قمة_مصرية_سعودية تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها #مكافحة_الإرهاب الذي بات يمثل تهديداً لأمن واستقرار الأمة العربية والمجتمع الدولى بأكمله".

من جانبه، قال وزير الخارجية #سامح_شكرى إن زيارة الرئيس السيسي للرياض تأتي في إطار تفعيل آلية التشاور والتنسين أجل التعامل مع الأوضاع الإقليمية، وكذلك دعم العلاقات الثنائية وأبعادها المختلفة، موضحاً في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن زيارة السيسي للرياض، تأتي تأكيداً للاهتمام المتبادل بين الرياض و #القاهرة لتتويج العلاقات إلى آفاق أفضل على كل المستويات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن لقاء الرياض يعد فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً بعد زيارة الرئيس السيسي إلى #واشنطن مؤخرا، ومناقشة سياسة #الإدارة_الأميركية الجديدة. كما تبحث القمة الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا ومواجهة الإرهاب، مضيفاً "كل هذا يؤكد أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة والسير قدما للعلاقات الثنائية لما تمثله من دعم متبادل".

وذكرت الرئاسة المصرية أن زيارة الرئيس السيسي تأتي استجابة لدعوة من #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وكان الملك سلمان وجه الدعوة إلى الرئيس المصري للقيام بزيارة رسمية للمملكة، خلال القمة العربية التي عقدت في#البحر_الميت في #الأردن ، في شهر مارس/آذار 2017.