الملك سلمان والسيسي يستعرضان مجالات التعاون من الرياض

عقد #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عبدالفتاح #السيسي رئيس جمهورية #مصر العربية.

وجرى خلال جلسة المباحثات، استعراض #العلاقات_الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وحضر جلسة المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الخارجية عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين لدى جمهورية مصر العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

كما حضرها من الجانب المصري، وزيرالخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية اللواء أركان حرب مصطفى شريف، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق عبدالمنعم التراس، وقائد قوات الحرس الجمهوري الفريق محمد أحمد زكي، ومدير مكتب الرئيس اللواء عباس كامل، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي.

وقد وصل الرئيس المصري، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى العاصمة #السعودية #الرياض، على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية للمملكة، وكان #خادم_الحرمين_الشريفين في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.