سيارة مريبة تخلي مركز اقتراع في شرق فرنسا

قالت وزارة #الداخلية_الفرنسية إنه تم إخلاء مركز اقتراع في بلدة بيزانسون بشرق فرنسا، اليوم الأحد، بعد اكتشاف وجود سيارة مسروقة ومحركها دائر من دون وجود سائقها أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.

كما صرّح مسؤول بالوزارة لرويترز أن السيارة المريبة مسروقة وتحمل لوحة أرقام مزيفة، وأضاف أن القرار اتخذ بإخلاء #مركز_الاقتراع في الوقت الذي جرى فيه استدعاء خبراء مفرقعات لفحص السيارة.

وبدأت الجولة الأولى من انتخابات #الرئاسة_في_فرنسا الأحد وسط مخاوف أمنية.

وكان مسؤولون أمنيون قالوا إن الخطر قائم أن ينفذ متطرفون هجوماً أثناء #الانتخابات مثل #الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 230 شخصاً خلال العامين الأخيرين في #فرنسا.

وتمت تعبئة أكثر من 50 ألفاً من رجال الشرطة ووحدات الأمن الخاصة في أنحاء البلاد لتأمين الانتخابات.