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شاهد.. مرشحو الانتخابات الفرنسية يدلون بأصواتهم

المصدر: الحدث.نت
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فتحت #مراكز_الاقتراع أبوابها في #فرنسا وبدأ التصويت في الجولة الأولى من #الانتخابات_الرئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد أدلى المرشحون الرئيسيون المستقل إيمانويل_ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف، #مارين_لوبان، بصوتيهما.

المرشح المستقل إيمانويل ماكرون المرشح المستقل إيمانويل ماكرون
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

وأشارت استطلاعات الرأي إلى حصر المنافسة خلال الاقتراع بين 4 مرشحين، هم: ماكرون ولوبان، إضافة إلى مرشح اليمين المحافظ، #فرانسوا_فيون، ومرشح أقصى اليسار، #جان_لوك_ميلانشون.

مرشح اليمين المحافظ فرانسوا فيون مرشح اليمين المحافظ فرانسوا فيون
مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلانشون مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلانشون

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات 28.54% في الساعة 12.00 (10.00 بتوقيت غرينتش)، في ارتفاع طفيف عن مستواها في انتخابات 2012 (28.29%)، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.

كلمات دالّة

#مراكز الاقتراع, #فرنسا, #الانتخابات الرئاسية, #مارين لوبان, #فرانسوا فيون, #جان لوك ميلانشون

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