شاهد.. مرشحو الانتخابات الفرنسية يدلون بأصواتهم

فتحت #مراكز_الاقتراع أبوابها في #فرنسا وبدأ التصويت في الجولة الأولى من #الانتخابات_الرئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد أدلى المرشحون الرئيسيون المستقل إيمانويل_ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف، #مارين_لوبان، بصوتيهما.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى حصر المنافسة خلال الاقتراع بين 4 مرشحين، هم: ماكرون ولوبان، إضافة إلى مرشح اليمين المحافظ، #فرانسوا_فيون، ومرشح أقصى اليسار، #جان_لوك_ميلانشون.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات 28.54% في الساعة 12.00 (10.00 بتوقيت غرينتش)، في ارتفاع طفيف عن مستواها في انتخابات 2012 (28.29%)، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.