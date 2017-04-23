قتلى بقصف إسرائيلي على معسكر للنظام السوري في القنيطرة

قتل ثلاثة عناصر من #ميليشيات_الدفاع_الوطني الموالية للنظام السوري، وأصيب اثنان آخران بجروح جراء #قصف_إسرائيلي على #معسكر تابع لهذه القوات في منطقة #القنيطرة جنوب #سوريا، وفق ما ذكر مصدر في "الدفاع الوطني" لوكالة فرانس برس الأحد.

وتعد قوات الدفاع الوطني، التي تأسست العام 2012 وتضم في صفوفها تسعين ألف عنصر، أبرز مكونات الفصائل الموالية لجيش النظام والتي تقاتل إلى جانبه على جبهات عدة.

وأفاد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، عن "اعتداء إسرائيلي على معسكر نبع الفوار التابع لقوات الدفاع الوطني في القنيطرة، أوقع ثلاثة قتلى وجريحين".

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصول القصف الإسرائيلي على المعسكر صباح الأحد، موردا حصيلة القتلى ذاتها، من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان ناجماً عن قصف صاروخي أو #غارة_جوية.

كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي.