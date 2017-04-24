اعتقال مشتبه به ثانٍ في هجوم ستوكهولم

أعلنت #الشرطة_السويدية، الاثنين، أن ممثلي ادعاء اعتقلوا مشتبهاً به آخر فيما يتعلق بالتحقيق في #هجوم بـ #شاحنة في العاصمة #ستوكهولم هذا الشهر.

وقالت الشرطة في بيان إن السلطات اعتقلت المشتبه به الأحد بعد فحص كميات كبيرة من الأحراز في التحقيق، مشيرة إلى أنها لن تعلن عن المزيد من المعلومات في الوقت الحالي

وكانت ستوكهولم قد عاشت، في 7 نيان/إبريل، لحظات مرعبة حين اقتحمت شاحنة شارع "الملكة" أشهر شوارع المارة في العاصمة، مخلفة 4 قتلى و15 جريحاً.

وأعلنت #السلطات_السويدية أن الداعشي الأوزبكي، راخمت أكيلوف أو "رحمت عقيلوف Rakhmat Akilov"، اعترف بتنفيذه هجوم #الدهس.