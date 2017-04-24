السيسي يغادر الرياض بعد زيارة رسمية

غادر الرئيس المصري، عبدالفتاح #السيسي، الاثنين، #الرياض ، بعد زيارة رسمية للمملكة العربية #السعودية ، عقد خلالها مباحثات مع #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في وداع #الرئيس_المصري في قاعدة الملك سلمان الجوية، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، عصام بن سعد بن سعيد، وقائد قاعة الملك سلمان الجوية، اللواء الطيار الركن محمد بن علي العواجي، وسفير #مصر لدى المملكة، ناصر حمدي، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان #خادم_الحرمين الشريفين قد عقد جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض، الأحد، مع #السيسي ، جرى خلالها استعراض #العلاقات_الأخوية الوثيقة، ومجالات #التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وقالت الرئاسة المصرية إن الملك سلمان أشار إلى حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر، لاسيما في حربها ضد #الإرهاب.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم #الرئاسة_المصرية، السفير علاء يوسف، أن السيسي أكد اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، لافتاً إلى حرصه على تدعيم أواصر #العلاقات_الثنائية في شتى المجالات، وبما يساهم في تعزيز #العمل_العربي_المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها #الوطن_العربي في الوقت الراهن.

كما وجه الرئيس المصري الدعوة للملك سلمان لزيارة مصر، وهو ما رحب به خادم الحرمين الشريفين ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة.