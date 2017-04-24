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حلم هذه الفتاة يتحول إلى كابوس

المصدر: الحدث.نت
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تحول حلم بالسفر إلى #أوروبا ودخول عالم #الأزياء # إلى كابوس بدخول عالم تنظيم #داعش.

وظنت هذه الفتاة المغربية، التي تظهر في الفيديو، أن الشاب البريطاني ذو الأصول الأفغانية الذي تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل سيصطحبها إلى #لندن، لتجد نفسها بين ليلة وضحاها في مدينة #غازي_عنتاب التركية، قبل العبور إلى #سوريا.

لم تختر هذه الحياة وأُجبرت على هذا الطريق. فأثناء حملها بطفلها الأول، وردها خبر مقتل زوجها، لتجد نفسها بين يدي التنظيم المتطرف، يدربها على حمل #السلاح، ويزوجها ثلاث مرات من مقاتليه.

وتجلس هذه الأرملة العشرينية في مدينة #قامشلي بحماية #قوات_سوريا_الديمقراطية بعد أن نجحت في الهروب من "داعش".

وتسلط هذه القصة الضوء على مصير آلاف النساء اللاتي أجبرن على الحياة تحت حكم التنظيم، رغم أنهن لم يشاركنه أفكاره المتطرفة.

كلمات دالّة

#أوروبا, #الأزياء, #داعش, #لندن, #غازي عنتاب, #سوريا, #السلاح, #قامشلي, #قوات سوريا الديمقراطية

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