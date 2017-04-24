حلم هذه الفتاة يتحول إلى كابوس

تحول حلم بالسفر إلى #أوروبا ودخول عالم #الأزياء # إلى كابوس بدخول عالم تنظيم #داعش.

وظنت هذه الفتاة المغربية، التي تظهر في الفيديو، أن الشاب البريطاني ذو الأصول الأفغانية الذي تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل سيصطحبها إلى #لندن، لتجد نفسها بين ليلة وضحاها في مدينة #غازي_عنتاب التركية، قبل العبور إلى #سوريا.

لم تختر هذه الحياة وأُجبرت على هذا الطريق. فأثناء حملها بطفلها الأول، وردها خبر مقتل زوجها، لتجد نفسها بين يدي التنظيم المتطرف، يدربها على حمل #السلاح، ويزوجها ثلاث مرات من مقاتليه.

وتجلس هذه الأرملة العشرينية في مدينة #قامشلي بحماية #قوات_سوريا_الديمقراطية بعد أن نجحت في الهروب من "داعش".

وتسلط هذه القصة الضوء على مصير آلاف النساء اللاتي أجبرن على الحياة تحت حكم التنظيم، رغم أنهن لم يشاركنه أفكاره المتطرفة.