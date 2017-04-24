لوبان: ماكرون "ضعيف" في التعامل مع الإرهاب في فرنسا

شنت مرشحة الرئاسة الفرنسية زعيمة اليمين المتطرف، مارين #لوبان ، هجوماً لاذعاً على منافسها مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون، بعد يوم من وصول الاثنين إلى الجولة الثانية من #انتخابات_الرئاسة المقررة في السابع من أيار/مايو، واصفة إياه بأنه "ضعيف" في مواجهة #الإرهاب.

وقالت لوبان للصحافيين: "أنا على الأرض للقاء الشعب الفرنسي وجذب انتباهه إلى قضايا مهمة، بما في ذلك الإرهاب الذي أقل ما يمكن أن نصف تعامل السيد ماكرون معه بأنه ضعيف".

وتابعت: "السيد ماكرون ليس لديه مشروع لحماية #الشعب_الفرنسي في مواجهة أخطار #المتطرفين"، مضيفة أن الجولة الثانية مع ماكرون ستكون #استفتاء على " #العولمة المنفلتة".