ماكرون يقترب من الإليزيه وتوقعات بفوز "مريح"

انتقل كل من مرشح الوسط إيمانويل #ماكرون ، ومرشحة اليمين المتطرف مارين #لوبان ، إلى الدورة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية.

وأعلنت وزارة #الداخلية_الفرنسية النتائج في بيان، وقد حصل ماكرون على 23.75% من الأصوات، ولوبان 21.53%، وفيون 19.91%، وجان لوك ميلانشون 19.64%.

وقال ماكرون أمام أنصاره إنه جرى تغيير السياسة الفرنسية في يوم واحد، موجهاً شكره للمرشحين الخاسرين، بونوا #هامون وفرنسوا #فيون ، على دعوة ناخبيهما للتصويت له في الدورة الثانية من الانتخابات.

في المقابل، تعهدت لوبان بالدفاع عن #فرنسا ضد #العولمة ، معتبرة وصولها للجولة الثانية نتيجة تاريخية.

كما أظهر استطلاع للرأي أن ماكرون سيحقق انتصاراً مريحاً على لوبان في الجولة الثانية وقد يحصد قرابة الـ65%.