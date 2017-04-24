هولاند: اليمين المتطرف خطر على فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا #هولاند ، الاثنين، أنه سيصوت في الدورة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية في 7 أيار/مايو لمرشح الوسط إيمانويل #ماكرون ، معتبراً أن مرشحة اليمين المتطرف مارين #لوبان ، تشكل "مجازفة" بالنسبة لمستقبل البلاد.

وقال هولاند، غداة الدورة الأولى من الاقتراع، الأحد، إن "حضور #اليمين_المتطرف يعرض بلدنا مجدداً للخطر. وإزاء هذه المجازفة، لا بد من التعبئة ومن الوضوح في الخيار. من جانبي سأصوت لإيمانويل ماكرون".

من جهة أخرى، شنت لوبان هجوماً لاذعاً على منافسها ماكرون، بعد يوم من وصول الاثنين إلى الجولة الثانية من #انتخابات_الرئاسة المقررة في السابع من أيار/مايو، واصفة إياه بأنه "ضعيف" في مواجهة #الإرهاب.