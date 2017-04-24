بعد "أم القنابل".. وزير الدفاع الأميركي في كابول

وصل وزير الدفاع الأميركي #جيم_ماتيس ، ظهر الاثنين، إلى #كابول في زيارة غير معلنة مسبقاً تستمر بضع ساعات، وهي الأولى التي يقوم بها إلى هذا البلد منذ تولي مهامه، وفق ما أعلن مسؤول في الدفاع الأميركي لوكالة فرانس برس.

ويصل ماتيس، في سياق #جولة يقوم بها لـ #الشرق_الأوسط و #إفريقيا ، إلى #أفغانستان بعد 12 يوماً على إلقاء #القوات_الأميركية أقوى قنبلة في ترسانتها من الأسلحة التقليدية، والتي يطلق عليها اسم "أم القنابل"، على مواقع لتنظيم #داعش تحت الأرض شرق البلاد.

وسيلتقي مسؤولين، بينهم الرئيس #أشرف_غني ومستشاره للأمن القومي.

كذلك تأتي زيارة وزير الدفاع الأميركي بعيد إعلان نظيره الأفغاني، عبد الله حبيبي، ورئيس أركان الجيش الأفغاني، الجنرال قدام شاه شاهين، استقالتيهما على خلفية هجوم نفذه عناصر من حركة #طالبان الجمعة، أوقع أكثر من 130 قتيلاً في قاعدة عسكرية بشمال البلاد.

من جهتهم، قال مسؤولون أفغان، الاثنين، إن مسلحين يشتبه بأنهم من حركة طالبان هاجموا قاعدة تديرها #القوات_الأميركية في إقليم خوست شرق البلاد من دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل‭‭ ‬‬عن الهجوم الذي تزامن مع زيارة ماتيس لكابول.



وذكر المتحدث باسم حاكم الإقليم، مبارز محمد زدران، أن المهاجمين فجروا #سيارة_ملغومة عند مدخل كامب تشابمان، وهو منشأة تحيط بها السرية تديرها القوات الأميركية ومتعاقدون عسكريون غير حكوميين.



وأوضح زدران أنه لم ترد معلومات عن وقوع قتلى أو أضرار.



وأضاف: "عرفت بهجوم بسيارة ملغومة عند واحدة من بوابات القاعدة الأميركية، لكن لم يسمح لنا بالوصول إلى هناك للحصول على المزيد من التفاصيل".



من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، الكابتن وليام سالفين، وقوع الهجوم الذي تسبب بوقوع قتلى أفغان على ما يبدو، لكن لم تلحق خسائر بشرية بين الجنود الأميركيين أو قوات #التحالف_الدولي في القاعدة، وفق قوله.