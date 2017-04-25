اعتقال 8 إسبان من أصول مغربية على خلفية ارتباطهم بداعش

أعلنت #الشرطة_الإسبانية أنها نفذت عملية مكافحة للإرهاب على نطاق واسع تضمنت عمليات توقيف ومداهمة على مشارف #برشلونة .

من جهتها أعلنت #المغرب أنها قدمت معلومات للسلطات الإسبانية قادت إلى #اعتقال المطلوبين وهم من #أصول_مغربية .

وشاركت في العملية الشرطة الكاتالونية والشرطة والوطنية الإسبانية والشرطة الفدرالية البلجيكية. وأوضحت الشرطة أن السلطات نفذت نحو 12 عملية #مداهمة في برشلونة والمناطق التابعة لها. واعتقلت 8 أشخاص معظمهم من المغرب على صلة باعتداءات #بروكسل العام الماضي.

#خلية_داعشية مؤلفة من 8 #إسبان من أصول مغربية باتوا بين يدي السلطات بفضل معلومات قدمتها المملكة المغربية لنظيرتها في #إسبانيا فسخرت الأخيرة 350 عنصرا أمنيا قاموا بتنفيذ 12 عملية مداهمة أسفرت عن اعتقال عناصر تتراوح أعمارهم بين 31 و 39 ويعملون في تجارة #المخدرات .

وتتم هذه الحملة في إطار عملية مكافحة الإرهاب وبتنسيق مع السلطات البلجيكية نظرا للاشتباه في تورطهم بتفجيرات بروكسيل و #باريس .

من هنا جاءت مشاركة الشرطة الفدرالية البلجيكية إلى جانب شرطة مقاطعة كاتالونيا والشرطة الوطنية الإسبانية، كما اتسع عدد المشاركين في العملية ونطاقها الجغرافي ليصل حتى محيط برشلونة فغصت الشوارع المستهدفة بعناصر الأمن المدججين بالأسلحة في تحرك وازاه آخر قامت به السلطات المغربية لمنازلهم داخل التراب المغربي.

وقال بيان للشرطة الكتالونية إن المحققين كشفوا بالتعاون مع القضاء البلجيكي أدلة تثبت انتماء الموقوفين إلى #تنظيمات_إرهابية دون أن تقدم تفاصيل إضافية عن العملية التي لا تزال مستمرة.