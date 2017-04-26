ملك الأردن: لا بديل عن الحل السياسي في سوريا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع عدد من وزراء الإعلام السابقين، ومدراء الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير صحف حاليين وسابقين، أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي في سوريا، ولن يتم تحقيق ذلك دون تعاون روسي أميركي على جميع الملفات.

وشدد ملك الأردن على أن عمّان لن تسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن.

وقال إن الأردن مستمر بسياسته في الدفاع في العمق دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سوريا، مؤكدا أن هذا موقف ثابت مستمرون فيه والهدف هو محاربة داعش.

وأضاف العاهل الأردني أن الحرب ضد الإرهاب وداعش تتجاوز سوريا والعراق، وتتطلب استراتيجية شمولية في أنحاء العالم.

وقال ملك الأردن إنه لا مصلحة لأحد داخل الأمة الإسلامية أن يرى مواجهة شيعية سنية، مؤكدا أن الخلافات في العالمين الإسلامي والعربي هي خلافات سياسية تخلقها سياسات إيران في المنطقة وتدخلاتها التي لا بد من التعامل معها.