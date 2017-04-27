الشرطة: حادث قرب مقر الحكومة في لندن دون جرحى

ألقت #الشرطة_البريطانية ، اليوم الخميس، القبض على رجل مسلح قرب مقر البرلمان في وستمنستر في لندن.

وأغلقت الشرطة المنطقة القريبة من رئاسة الحكومة في #لندن ، وقالت إنها تتعامل مع واقعة في طريق "وايتهول" حيث توجد وزارات بوسط لندن، نافية وقوع أية #إصابات.

وأغلقت الشرطة البوابات الرئيسية المؤدية للبرلمان بعد الواقعة.

وأفاد مراسل "بي بي سي BBC" على "تويتر" بعثور الشرطة على سكينين على طريق "وايتهول"، وتم حدوث اعتقالات دون سقوط جرحى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد قوله، إن الشرطة البريطانية توقف السيارات على الطريق المؤدي لمقر رئيسة الوزراء والوزارات.