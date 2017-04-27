تفاصيل الصفقة السرية بين إيران وأوباما

يبدو أن أسرار #الاتفاق_النووي_الإيراني أكبر بكثير من نقاطه التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبق باراك #أوباما ، حيث نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية تقريراً بعنوان الصفقة الإيرانية: الصورة الكاملة، أعده الصحافي جوش ماير.

وكشف التقرير إطلاق أوباما سراح #إيرانيين سراً، سجنوا في #أميركا لتشكيلهم تهديداً للأمن القومي.

فيما أمّن الاتفاق السري إطلاق سراح 4 إيرانيين - أميركيين كانوا مسجونين لدى #طهران.

في المقابل، عفا أوباما عن 6 إيرانيين - أميركيين وإيراني واحد محكومين أو ينتظرون المحاكمة لانتهاكهم #قانون_العقوبات_الأميركي. لكن أوباما لم يذكر أن هناك 14 شخصاً إيرانيين فارين مطلوبين أسقط عنهم التّهم ومذكرات التوقيف الدولية.

وكشف التقرير أن المطلق سراحهم أو الذين عفا عنهم أوباما مرتبطون مباشرة بتهريب مواد للبرنامج النووي الإيراني.

وأوضح التقرير أيضاً أن بعض من أطلق سراحهم أو عفي عنهم يؤمنون دعماً مالياً وتكنولوجياً لـ#فيلق_القدس ومعدات وأسلحة لصالح ميليشيات #حزب_ال له، كما يتهمون بتسهيل إرسال سفن شحن غير مشروعة إلى #سوريا لدعم النظام في مواجهة شعبه، كما أعلنت الوزارة العدل الأميركية.