فرنسا.. جرح شرطيين بهجوم نفذه شخص يعتقد أنه متطرف

أصيب شرطيان بجروح طفيفة صباح الخميس #برصاص أطلقه رجل يشتبه بأنه #متطرف عند توقيفه، وفق ما أعلنت مديرية الأمن في جزيرة #لاريونيون الفرنسية في #المحيط_الهندي.

وأوضحت المديرية أن "الرجل رفض تسليم نفسه، وأطلق النار من بندقية على قوات الأمن"، مشيرة إلى أن أفراد الشرطة "ردوا وسيطروا على المهاجم".

كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية العثور على أسلحة ومواد لتصنيع مولوتوف بشقة المهاجم.

ويُشتبه بتورط المهاجم، الذي وُلد عام 1995، بـ #الإرهاب وعلاقته بمتطرفين عبر الإنترنت.

يشار إلى أن جزيرة "لاريونيون" هي واحدة من أقاليم ما وراء البحر الفرنسية، وتقع في المحيط الهندي شرق مدغشقر. كما يبلغ عدد سكانها حوالي 800.000 نسمة وهي واحدة من مناطق فرنسا الـ27 وجزء لا يتجزأ من الجمهورية الفرنسية، وبالتالي منطقة خارجية في #الاتحاد_الأوروبي.



100 متطرف في الجزيرة

وتم إبلاغ شعبة #مكافحة_الإرهاب في النيابة العامة في باريس بالحادث. وقالت إحدى جارات المشتبه به "إنه شاب هادئ لا يعاشر أشخاصاً كثيرين وليس لديه أي مشاكل".

وكانت السلطات قد فككت في حزيران/يونيو 2015 شبكة متطرفة كانت الأولى في أراضي #فرنسا ما وراء البحار، وكان يديرها داعية مفترض (21 عاما) يلقب بـ"المصري" أوقف في حزيران/يونيو 2015 ونقل إلى باريس حيث أخضع للاستجواب والتوقيف.

وتقول مديرية #الأمن في لاريونيون إنه يشتبه بوجود نحو 100 متطرف في الجزيرة.

وعلقت نقابة للشرطة على الحادث في بيان قائلة إن "هذا العمل المتعمد دليل على أن الشرطيين في خطر في كل الأراضي (الفرنسية) وليس فقط في بعض المناطق". وشهدت فرنسا منذ العام 2015 سلسلة من الهجمات أوقعت 239 قتيلاً.