ماير للحدث: إدارة ترمب ترى الاتفاق النووي سيئا للغاية

قال الصحافي الأميركي، جوش ماير، الخميس، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترى أن "الاتفاق النووي مع إيران سيئ للغاية".

وأضاف ماير، خلال مقابلة على قناة الحدث عبر "سكايب"، إن ترمب يرفض السياسات الإيرانية، خاصة مسألة التجارب الصاروخية.

وكان ماير نشر تقريراً في صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، عن الجانب السري في الاتفاق النووي الإيراني، التي عقدها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، مع طهران، وأطلق بموجبها سراح عدد من الإيرانيين، وعفا عن مطلوبين بتهم ترتبط بتهريب مواد للسلاح النووي.

ويمكن مشاهدة المقابلة الكاملة مع الصحافي في الفيديو أعلاه.