دواعش يفرون من سوريا والعراق وتركيا تعتقل بعضهم

خلفت خسارة تنظيم #داعش للأراضي في #سوريا و #العراق هجرة جماعية لمسلحيه، فعلى وقع #المعارك المستعرة ضده يجبر المزيد من عناصر التنظيم على الهرب ومحاولة العودة إلى بلدانهم التي تركوها من أجل القتال في صفوفه.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية معلومات بشأن هرب العديد من عناصر التنظيم الأجانب بعد إصابتهم بالضعف نتيجة القتال المستمر منذ أشهر.

وعرضت الصحيفة قصة البريطاني ستيفان آرستيدو الذي ترعرع في ضواحي العاصمة البريطانية وفقد منذ عام 2015، إلى أن اعلنت #السلطات_التركية عن احتجازه الأسبوع الماضي إلى جانب زوجته ذات الأصول البنغالية، أثناء محاولتهم العبور نحو #أوروبا عبر الحدود.

كما أفادت السلطات التركية باحتجاز مواطن أميركي آخر يدعى غاري كلمن سلم نفسه للشرطة عند نقطة حدودية مع سوريا.

وتعاقب السلطات البريطانية المواطنين المنخرطين في صفوف التنظيم المدرج على لوائح #الإرهاب بالسجن لمدة قد تصل إلى 17 سنة.

وينحدر مسلحو التنظيم، بحسب البنتاغون، من نحو 120 بلداً حول العالم، نجح العشرات منهم بالفعل بالعودة إلى بلدانهم الأصلية.