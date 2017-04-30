أردوغان يعرض على واشنطن التعاون بالرقة للتخلي عن الأكراد

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الإدارة الأميركية توحيد جهودهما لتحويل الرقة إلى مقبرة لتنظيم داعش بهدف إقناعها بالتخلي عن الأكراد.



فيما قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عرضاً لواشنطن للتعاون بينهما للتصدي للإرهاب في سوريا مشددا على أهمية تضافر جهود جميع القوى التي تحارب الإرهاب في سوريا

هذا ونشرت الولايات المتحدة قوة ردع على الحدود السورية - التركية لاحتواء المواجهات المتصاعدة بين حليفيها الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية.

