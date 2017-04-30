أركان الجيش العراقي: استعادة الموصل بالكامل قبل رمضان

اعلن الفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش العراقي انه يتوقع انتهاء معركة الساحل الايمن للموصل قبل حلول شهر رمضان اي في غضون ثلاثة اسابيع كحد اقصى.



وكانت مصادر عسكرية عراقية اعلنت انطلاق المرحلة الاخيرة لاستعادة الساحل الايمن في غضون ايام مع تغيير الخطط العسكرية واطلاق وزير الدفاع عرفان الحيالي محور قتالي لاقتحام شمال الساحل الايمن في المراحل الاخيرة للمعركة.

ووفق التقديرات العسكرية فان اعداد مقاتلي التنظيم داخل الساحل الايمن انخفض من 6000 مقاتل الى قرابة 300 فقط غالبيتهم اجانب.

من جانبها قالت مصادر عسكرية اليوم إن قائد وحدة بالشرطة الاتحادية و18 من القوات التابعة لوزارة الداخلية قتلوا في هجمات على موقعين عند طرف المدينة القديمة يوم الجمعة.

واستعادت #الشرطة_الاتحادية الموقعين أمس السبت لكن وزارة الداخلية عزلت قائدا رفيع المستوى بعد فشله في صد الهجمات المضادة، وفقاً لما ذكرته المصادر.

ويقود الهجوم داخل #الموصل جهاز مكافحة الإرهاب الذي دربته الولايات المتحدة والشرطة الاتحادية.

وتشارك وحدات الجيش العراقي النظامي في المعارك خارج المدينة جنبا إلى جنبا مع متطوعين شيعة دربتهم إيران ومدتهم بالسلاح ومقاتلي البيشمركة الأكراد والقبائل السنية.

ويتجاوز العدد الإجمالي للقوات المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش في الموصل 100 ألف فرد.

ووفقاً لتقديرات القوات العراقية، يصل عدد مقاتلي داعش الذين لا يزالون داخل الموصل إلى ما بين 200 و300 فرد غالبيتهم أجانب، انخفاضاً من نحو 6 آلاف مقاتل وقت بدء الهجوم.

وقالت منظمات دولية ومنظمات إغاثة إن الآلاف من بينهم مدنيون وعسكريون قتلوا خلال المعركة. ويقترب العدد الكلي للنازحين من الموصل منذ أكتوبر/ تشرين الأول من 400 ألف شخص أي نحو خمس سكان الموصل قبل استيلاء التنظيم على المدينة.



