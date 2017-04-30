استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن يمهد لكسر جليد العلاقات

أعتبر دبلوماسيون أن حديث #لافروف عن استعداد #موسكو للتعاون مع واشنطن، يمكن أن يمهد لاتصالات جديدة بين الطرفين خصوصاً



أنها جاءت بعد مرور يوم واحد على إعلان وزير #الخارجية #الأميركي ريكس تيلرسون استعداده لعقد جولة محادثات جديدة مع الجانب الروسي. وفقا لما نقلته صحيفة الحياة،

كما يأتي حديث لافروف بالتزامن مع بروز معطيات عن اتصالات لتحديد موعد لأول لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يمكن أن يُعقد خلال مايو..

و في سياق منفصل أكدت رئيسة مجلس الفيديرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، أن موسكو كانت تتوقع منذ البداية أن تتعرض الهدنة في سوري لخروقات كبرى، مضيفة أن روسيا ستواصل العمل مع الضامنين الإيراني والتركي للمحافظة على وقف النار



