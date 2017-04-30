اقتتال بين فصائل غوطة دمشق الأكثر اكتظاظا بالسكان

تتواصل الاشتباكات بين فصائل المعارضة بريف دمشق والتي بدأت في 28 من الشهر الحالي بين جيش الإسلام وبين فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام ...

والفصائل الثلاثة التي تتقاتل فيما بينها بالغوطة الشرقية تعد الفصائل الأقوى، أبزرها وأقواها هو #جيش_الاسلام وهو فصيل تأسس عام 2013 بعدما انخرط في صفوفه حوالي الفي مقاتل.

مر على الجيش قائدان عسكريا الأول هو مؤسسه #زهران_علوش قتل في غارة جوية نهاية عام 2015 ليخلفه القائد الحالي أبو همام #البويضاني

يسيطر جيش الاسلام على مدينة #دوما اكبر مدن الغوطة الشرقية ويقاتل بشكل رئيسي على الجبهات الشرقية كالقابون وبرزة ومسرابا.

على الجهة الاخرى في هذا الصراع هناك #فيلق_الرحمن الذي تأسس صيف عام 2012 على يد ضابط منشق عن النظام وكان اسمه لواء البراء

تمتد جبهاته العسكرية في ما يسمى بالقطاع الأوسط من الغوطة الشرقية، في كل من جوبر، زملكا، عين ترما، مديرة، كفر بطنا، ومرج السلطان ..

فيلق الرحمن متحالف مع #جفش او جبهة النصرة التي تلعب دورا بازرا أيضا في هذا الصراع لكن دورها العسكري محدود عمليا في الغوطة الشرقية ولا يتجاوز عدد مقاتليها بضعة مئات.

يتمركز مقاتلو جفش بشكل رئيسي على جبهات القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، في جوبر وزملكا وعربين

