ترمب: الاتفاق النووي مع إيران مسيء لاقتصادنا

في كلمة ألقاها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أمام مناصريه في بنسيلفانيا بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مهامه في #البيت_الأبيض ، مساء السبت بتوقيت #الولايات_المتحدة (فجر الأحد بتوقيت السعودية)، اعتبر أن الالتزام بالاتفاق النووي مع #إيران مسيء لمصالح #أميركا، لأنه "يؤثر سلبا على #الاقتصاد_الأميركي".

وأكد الرئيس الأميركي أنه سيقوم "بخطوات لإلغاء أي اتفاقية مضرة بالمصالح الأميركية"، مشيراً إلى أن إدارة باراك أوباما "أورثتنا فوضى كبيرة".

كما اعتبر فترته الأولى في الحكم جيدة، قائلاً:" إن أيامي المئة الأولى كانت مثيرة ومثمرة جدا"، مضيفا ً "سننتصر في كل المعارك الكبرى الآتية".

وعن إدارة أوباما، أضاف ترمب أن "الإدارة السابقة أرسلت قوات أميركية إلى الخارج وأهملت حدودها.. التساهل سمح بدخول آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا".

وشدد على أن إدارته الحالية حققت "إنجازات كبيرة في مسألة أمن وضبط الحدود"، مجدداً تعهده لمناصريه ببناء جدار حدودي مع #المكسيك. وأضاف: "العالم تلقى رسالتنا سنعتقل أي جهة تحاول عبور حدودنا".

وفي الشأن الداخلي قال ترمب: "نحن في بداية حملتنا لإعادة #أميركا إلى سابق عظمتها.. حققنا إنجازات كبيرة خلال 100 يوم.. هذه المئة يوم كانت حافلة بالقرارات الكبيرة على نحو غير مسبوق.. وقعت أوامر تنفيذية هي الأكبر منذ إدارة الرئيس ترومان". وكشف ترمب أنه سيوقع قريباً "29 مسودة تشريعية.. وهو أمر غير مسبوق بتاريخ بلادنا".

وأوضح أن إدارته "قامت بإلغاء تشريعات تقيد العمالة الأميركية"، مشيراً إلى أنها أوجدت "خلال الأشهر القليلة نحو 100 ألف وظيفة". وفي هذا السياق قال ترمب: "نفي بالوعود التي قطعناها للأميركيين"، مهاجماً وسائل إعلام وصحفا أميركية اتهمها بتزوير حقائق.

وعن النزاع مع #كوريا، اعتبر ترمب أن #الصين "تساعدنا على الأرجح في التعامل مع #كوريا_الشمالية".



