خسائر فادحة لميليشيات حزب الله إثر مشاركتها في سوريا

أشارت تقديرات إلى أن خسائر ميليشيات حزب الله اللبناني في سوريا بلغت نحو 1048 قتيلاً منذ تدخلها في الحرب الدائرة.

وبحسب دراسة نشرتها صحيفة "نيوزويك" الأميركية فإن الميليشيات الأجنبية الأخرى التي تقاتل إلى جانب نظام الأسد فقدت المئات من عناصرها في المعارك.

وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن الحد الأدنى لقتلى الميليشيات اللبنانية هو 1048 خلال أربعة أعوام ونصف.

في المقابل خسرت طهران في هذه الحرب 482 قتيلا.

القادة الميدانيون القتلى من حزب الله تجاوزوا 60 من بينهم مصطفى بدر الدين.

واعتبرت "نيوزويك" أن معركة القصير عام 2013 شهدت ذروة ارتفاع عدد قتلى حزب الله حيث خسر حزب الله نحو 100 من عناصره بعد هجومه على المدينة القريبة للحدود اللبنانية.

ووصلت خسائر حزب الله في حصار مدينة حلب عام 2016، إلى نحو 50 عنصراً.

إلى جانب قتلى حزب الله منذ عام 2012، سقط 606 من الأفغان و88 من الجنسية العراقية، بحسب صحيفة نيوزويك الأميركية.