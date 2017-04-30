مقتل رجل أعمال كويتي وإعلامي إيراني في اسطنبول

أقدم مسلحون ملثمون في وقت متأخر السبت على قُتل مدير مجموعة "جم" الإعلامية الناطقة بالفارسية، الإيراني المعارض سعيد كريميان،، ورجل أعمال كويتي يدعى "محمد متعب الشلاحي".

وقال قنصل عام الكويت لدى إسطنبول محمد المحمد، إن القنصلية تتابع عن كثب مع الجهات التركية المعنية ظروف الحادث وملابساته كما تتابع مجريات التحقيق وتعمل على إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى البلاد بأقرب وقت ممكن.

كما أكدت مصادر دبلوماسية كويتية، لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "المواطن الذي قُتل في إسطنبول كان متوجهاً برفقة رجل أعمال إيراني معروف في تركيا إلى أحد المطاعم لتناول العشاء، حين تعرضا لإطلاق نار من قبل مجهولين؛ ما أدى إلى مقتلهما".

وأبلغت المصادر أن "المواطن الكويتي أُصيب بثلاث طلقات نارية، وقد فارق الحياة في أثناء نقله إلى المستشفى".

في حين وصف النائب الكويتي وليد الطبطبائي، عملية "اغتيال محمد متعب الشلاحي"، في إسطنبول، بأنها "جريمة سياسية".

وكانت وكالة دوغان التركية أشارت في وقت مبكر الأحد إلى أن القتيلين إيرانيان، وهما شركاء في العمل.