صحيفة ألمانية: نصر الله قتل مصطفى بدر الدين

صراع داخلي وأزمة مالية خانقة يطيحان برؤوس قياديين في ميليشيا #حزب_الله وفق صحيفة فيلت الألمانية.

وأعاد تحقيق استقصائي لصحيفة فيلت تأكيد ما بثه وثائقي العربية قبل أسابيع عن أسرار مقتل القائد العسكري في #الميليشيا #مصطفى_بدر_الدين .

وأشارت صحيفة فيلت إلى أن الخلاف بين زعيم الميليشيا حسن نصرالله وبدر الدين وصل إلى مرحلة سيئة دفعت بنصرالله إلى اتخاذ قرار #اغتيال غريمه.

وثائقي العربية قبل أسابيع سمى إبراهيم حسين جزيني، وعرض صورته، كمسؤول عن قتل بدر الدين في دمشق.

وأكدت صحيفة فيلت الألمانية إنشاء فرقة جديدة للاغتيالات بقيادة جزيني وهو أيضا الحارس الشخصي لحسن #نصرالله .

وربطت صحيفة فيلت أيضا اغتيال بدر الدين بعلاقاته النسائية العديدة التي أدت واحدة منها إلى كشف صلته ومجموعة كبيرة من حزب الله باغتيال رفيق الحريري. مشيرة إلى أن بدر الدين كان يمتلك سيارات رياضية وشققا فخمة إضافة إلى عشرين عشيقة. وأنه كان يصطاد عشيقاته بتمويله مسابقة ملكة جمال لبنان، وذلك عبر أحد محلات المجوهرات.

الأزمة الداخلية التي يعانيها حزب الله رافقتها أزمة مالية، جاءت كنتيجة مباشرة لتقلص المداخيل بسبب العقوبات الأميركية.

كذلك، رجال أعمال شيعة لبنانيون بدأوا يتهيبون تمويل حزب الله خوفا من وصول مقصلة العقوبات الأميركية إلى أموالهم وأملاكهم بحسب صحيفة فيلت.