مشعل: حماس لا تسعى إلى حرب بل للتخلص من الاحتلال

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس في مؤتمر مشترك من الدوحة وغزة الاثنين، إن الحركة لا تسعى إلى حرب، وإنما للتخلص من الاحتلال.

وأضاف مشعل أن حماس اختارت نهجا جديدا وهو التطور والمرونة دون الإخلال بالثوابت والحقوق.

فيما أعلنت حركة حماس، الاثنين، عن وثيقتها الجديدة، والتي تحمل مواقف الحركة تجاه القضايا المختلفة والتأكيد على حق عودة اللاجئين.

وبحسب مصادر فإن وثيقة حماس تؤيد إقامة دولة فلسطينية مؤقتة على حدود 1967 من دون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وفق ما نشرته "رويترز".

ووثيقة حماس السياسية الجديدة تحذف الدعوة الصريحة لتدمير إسرائيل.

وأيضاً في الوثيقة تنأى حماس بنفسها عن الإخوان المسلمين، في مسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع مصر.

ويكشف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، الليلة عن تفاصيل بنود الوثيقة، وستُعلن عن نتائج الحركة وانتخاباتها الداخلية في الأيام المقبلة.

إسرائيل: حماس تخدع العالم

من جانبها قالت إسرائيل إن حركة (حماس) تحاول أن تخدع العالم بإصدار وثيقة سياسية جديدة.

وقال دافيد كيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حماس تحاول خداع العالم لكنها لن تنجح".

وتابع قوله "يبنون أنفاقاً للإرهاب وأطلقوا آلاف الصواريخ على مدنيين إسرائيليين، هذه هي حماس الحقيقية".