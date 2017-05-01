حماس تصدر وثيقة جديدة تنأى بنفسها عن جماعة الاخوان

أعلنت حركة حماس، الاثنين، عن وثيقتها الجديدة، والتي تحمل مواقف الحركة تجاه القضايا المختلفة والتأكيد على حق عودة اللاجئين.

وبحسب مصادر فإن وثيقة حماس تؤيد إقامة دولة فلسطينية مؤقتة على حدود 1967 من دون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وفق ما نشرته "رويترز".

ووثيقة حماس السياسية الجديدة تحذف الدعوة الصريحة لتدمير إسرائيل.

وأيضاً في الوثيقة تنأى حماس بنفسها عن الإخوان المسلمين، في مسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع مصر.

ويكشف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، الليلة عن تفاصيل بنود الوثيقة، وستُعلن عن نتائج الحركة وانتخاباتها الداخلية في الأيام المقبلة.

