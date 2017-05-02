أردوغان للاتحاد الأوروبي: إما المفاوضات أو الوداع

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الثلاثاء، أن #تركيا "ستودع" #الاتحاد_الأوروبي في حال لم يفتح فصولاً جديداً من #المفاوضات معها حول انضمامها إلى التكتل.

وقال أردوغان في احتفال بمناسبة عودته إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: "ليس أمامكم من خيار سوى فتح الفصول التي لم تفتحوها بعد"، مشيراً "إذا فتحتم (الفصول)، فهو أمر جيد جداً، أما في الحالة المعاكسة فوداعاً".

وجاءت تعليقاته بعد تصريح مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، لرويترز، أن تركيا تحت قيادة أردوغان أدارت ظهرها لمسعى الانضمام للتكتل.