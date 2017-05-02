إدارة ترمب: سياسة أوباما قوّت إيران في المنطقة

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، هربرت رايموند ماكماستر، في حديث مع قناة فوكس نيوز الأميركية، على موقف الإدارة الجديدة إزاء دور #إيران في زعزعة #استقرار المنطقة، حيث ترى إدارة الرئيس دونالد #ترمب أن الدمار الذي انتشر في دول عدة بالمنطقة العربية هو ثمار ثمانية أعوام من سياسة الإدارة السابقة التي عززت وقوت #النفوذ الإيراني في المنطقة.

وشدد ماكماستر على عزم ترمب على إحداث تحول في السياسة الأميركية في مواجهة إيران، قائلاً إنه "ما هو مهم الآن هو إحداث تغيير في مواجهة إيران وهو ما نراه الآن بفضل قيادة الرئيس ترمب. أعتقد أنه ستكون هناك فرصة مهمة لمواجهة تصرفات إيران".

كما يرى المسؤول الأميركي أن مواجهة سياسة طهران التدميرية قابلة للتحقق بالتعاون مع حلفاء واشنطن في المنطقة، عبر مواجهة تستند، بحسب ماكماستر، إلى ردع تصرفات النظام الايراني الذي لا يتوانى عن مساندة نظام #الأسد القاتل وسعي طهران إلى تصدير نموذج ميليشيات #حزب_الله اللبنانية إلى #سوريا ودول أخرى.