فتح ترحب بالوثيقة السياسية الجديدة لحماس

أعلنت #حماس ولادة وثيقة سياسية جديدة، أسقطت فيها دعوة تبنتها منذ فترة طويلة تدعو إلى تدمير #إسرائيل رغم تأكيدها رفض حق الأخيرة في الوجود، كما أنهت ارتباطها بجماعة #الإخوان_المسلمين.

وتعكس الوثيقة سعي حماس إلى إيصال رسالة للدول المجاورة والإقليمية مفادها رفض الحركة التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ورغم أنها لم توضح بشكل جلي علاقة حماس بـ #إيران إلا أنها بحسب نائب رئيس الحركة #إسماعيل_هنية ، جاءت لتعكس التطور الكبير لحماس مع التمسك بالاستراتيجيات والثوابت.

ويقرّب هذا البرنامج السياسي الجديد حماس من #فتح التي باركت الخطوة ورأت فيها تطابقاً مع مواقفها.

من جهتها، رأت إسرائيل التغيير في موقف حماس كذبة ومحاولة خداع العالم عن أهدافها وغاياتها الأساسية.