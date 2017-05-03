قتلى بانفجار كبير قرب السفارة الأميركية في كابول

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون، غالبيتهم من المدنيين، بجروح في #تفجير استهدف موكباً لـ #قوات_أجنبية بالقرب من #السفارة_الأميركية في كابول، الأربعاء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، لوكالة فرانس برس، أن الهجوم الذي "استهدف موكباً لقوات أجنبية كان يمر في المكان" أوقع 8 قتلى و25 جريحاً "غالبيتهم من المدنيين".

من جهته، أشار مصدر أمني أفغاني إلى أن الهجوم نفذ بواسطة "سيارة مفخخة" استهدفت "موكباً أميركياً كان يقوم بدورية بالقرب من السفارة الأميركية والمقر العام" لقوات #الحلف_الأطلسي في أفغانستان.

كما لفت إلى إصابة جنديين أميركيين بجروح طفيفة وتم إجلاؤهما من المكان.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام على بدء "هجوم الربيع" لحركة #طالبان التي توعدت باستهداف القوات الدولية.