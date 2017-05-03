محمد بن سلمان: العلاقات السعودية المصرية عميقة ومتميزة

قال #ولي_ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إن "الإعلام الإخونجي المصري" يعمل على زعزعة العلاقات بين #السعودية و #مصر.

جاء ذلك خلال حوار لولي ولي العهد أجراه الإعلامي داود الشريان، ونقلته قناة "العربية"، الثلاثاء، من التلفزيون السعودي.

وقال إن العلاقات مع مصر صلبة وقوية ولا تتأثر بأي شيء، والإشاعات يحاول الترويج لها الكارهون للسعودية ولمصر، ودعاية إيران والإخوان تسعى لإيجاد شرخ في العلاقة السعودية-المصرية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن فرقاً مختصة تعمل حالياً على التجهيز للبدء في بناء #جسر_الملك_سلمان إلى شمال #سيناء ، وسيتم وضع حجر الأساس للجسر قبل 2020.

وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف سعودي-مصري بشأن #اتفاقية_تعيين_الحدود_البحرية.