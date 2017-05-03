ولي ولي العهد: حرب اليمن "حتمية" والسيناريو الآخر أسوأ

أكد #ولي_ولي_العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان أن حرب #اليمن لم تكن خياراً للسعودية، لافتاً إلى أنه لو لم تتدخل قوات #التحالف لكان السيناريو الآخر أسوأ بكثير.

وقال #الأمير_محمد_بن_سلمان إن #الميليشيات شكلت خطراً على الملاحة الدولية وعلى كل جيران اليمن، كما بدأ النشاط الإرهابي في اليمن. وأضاف: "لو انتظرنا قليلا لأصبح الخطر داخل الأراضي #السعودية".

وتابع: "نستطيع أن نجتث #الحوثي و #صالح خلال أيام قليلة، ولكن لا نريد وقوع ضحايا مدنيين"، مبيناً أن النفس الطويل في العمليات العسكرية يقلل من خسائر التحالف في اليمن.

وأشار إلى أن #القوات_السعودية حققت إنجازاً كبيراً، فعند بداية العمليات كانت سيطرة #قوات_الشرعية تكاد تكون 0% بينما اليوم فهي بين 80 و85%.

وألمح الأمير محمد بن سلمان إلى أن التحالف الدولي الذي يضم أكثر من 60 دولة يحارب #داعش منذ 2014 لكنه لم يحقق شيئا يذكر حتى الآن، بينما 10 دول في تحالف بقيادة السعودية حققت إنجازا كبيرا في فترة زمنية قصيرة فقط، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير للسعودية.