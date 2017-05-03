ولي ولي العهد: نظام إيران قائم على أيديولوجيا متطرفة

قال #ولي_ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إن إيران تحاول السيطرة على العالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال #لقاء_محمد_بن_سلمان ولي ولي العهد نقلته قناة "العربية"، الثلاثاء، من التلفزيون السعودي.

وتساءل الأمير محمد بن سلمان حول طريقة التفاهم مع إيران، مشيراً إلى أنهم يريدون السيطرة على العالم الإسلامي، وأن منطقهم تحضير البيئة الخصبة لحضور المهدي المنتظر.

وأضاف أن طهران تحاول السيطرة على العالم الإسلامي، ولو بحرمان شعبها من التنمية. وقال إن #النظام_الإيراني قائم على أيديولوجية متطرفة فكيف يمكن التفاهم معه؟ وأضاف: "نعرف أن السعودية هي هدف أساسي للنظام الإيراني".