تركيا: المناطق الآمنة إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحمص

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إن اتفاقا جرى التوصل إليه في كازاخستان لإقامة مناطق آمنة داخل سوريا سيشمل كل إدلب وكذلك أجزاء من حلب واللاذقية وحمص.



وأضافت إن الاتفاق سيحظر استخدام جميع الأسلحة في تلك المناطق وسيسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

جاء ذلك بعدما وقعت الدول الثلاث الراعية لمحادثات أستانا 4 (روسيا، تركيا وإيران)، الخميس، على اتفاق بشأن المناطق الأربع منخفضة التوتر في سوريا.

وشدد وزير الخارجية الكازاخي في جلسة موسعة للوفود المشاركة في أستانا، على أنه ليس هناك حل عسكري في #سوريا.

كما أكد أن استئناف #مفاوضات_جنيف مرتبط بنتائج أستانا.

إلى ذلك، أشار إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات السورية ستعقد منتصف يوليو.