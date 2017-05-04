في أول زيارة خارجية له.. ترمب يتجه للسعودية

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، سيقوم بأول زيارة خارجية له ويبدأها بزيارة #السعودية في الـ23 من مايو الجاري، ثم يزور اسرائيل ثم الفاتيكان.

وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض أن جولة ترمب تبدأ من الرياض وتهدف للتصدي لإيران و #داعش.

وأعلن ترمب من البيت الأبيض، إنه سيبدأ وضع أساس جديد لـ #محاربة_الإرهاب خلال زيارته للسعودية، "سنرسي من السعودية دعائم تحالف جديد ضد التطرف والإرهاب والعنف".

وقال ترمب "سنعقد قمة تاريخية في السعودية بحضور قادة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي".

وأضاف "سنسعى من السعودية لبناء مستقبل مشرق وعادل للشباب المسلم في بلدانهم"، وتوقع ترمب نتائج ملموسة من السعودية في التصدي للأفكار المتطرفة.

واكد ترمب في تصريحه من البيت الأبيض "السعودية هي الوصية على الموقعين الأكثر قدسية في الإسلام".

هذا وعبر ترمب عن رغبته في أن يرى استقراراً على المدى البعيد بالشرق الأوسط.

وسيجتمع ترمبخلال زيارته للسعودية بممثلي دول #مجلس_التعاون_الخليجي.