موسكو: سنعمل مع السعودية وواشنطن عن كثب بشأن سوريا

قال رئيس الوفد الروسي في محادثات آستانا ألكسندر لافرانتييف، الخميس، إن بلاده ستعمل عن كثب مع أمريكا والسعودية بشأن سوريا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب توقيع الدول الراعية للمفاوضات لاتفاق المناطق الـ4 بسوريا، أنه اعتبارا من 6 مايو سيتوقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن الدول الضامنة اتفقت على امكانية مشاركة دول أخرى في المراقبة شرط التوافق".

وأكد رئيس الوفد الروسي أن موسكو مستعدة لإرسال مراقبين إلى المناطق الآمنة في سوريا.

وأضاف "الأمريكيون لا يزالون يتجاهلون محاولات روسيا لتوثيق التعاون العسكري ولكننا مستمرون في المحاولة".

هذا ووقعت الدول الثلاث الراعية لمحادثات أستانا 4 (روسيا، تركيا وإيران)، الخميس، على اتفاق بشأن المناطق الأربع منخفضة التوتر في سوريا.

وشدد وزير الخارجية الكازاخي في جلسة موسعة للوفود المشاركة في أستانا، على أنه ليس هناك حل عسكري في #سوريا.

كما أكد أن استئناف #مفاوضات_جنيف مرتبط بنتائج أستانا.

إلى ذلك، أشار إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات السورية ستعقد منتصف يوليو.

