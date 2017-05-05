الجبير: زيارة ترمب إلى السعودية "تاريخية"

قال وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، الخميس، إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب المقررة للرياض، تاريخية بكل المقاييس. وأكد خلال تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، أن الجهد الجبار لولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتوليه ملف العلاقات أثمر عن أول زيارة بالتاريخ لرئيس أميركي لدولة إسلامية.

كما أكد الجبير من واشنطن في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن ترمب يجلب نهجا جديدا لعملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن احتمالات نجاحه ستكون مرتفعة.

وكشف الجبير عن أن زيارة الرئيس الأميركي للمملكة ستشمل قمة ثنائية، وقمة مع مجلس التعاون الخليجي، ولقاء مع زعماء عرب ومسلمين.

وكان الرئيس الأميركي أعلن، الخميس، أنه سيقوم بأول زيارة خارجية له يبدأها بزيارة #السعودية في الـ23 من مايو الجاري، ثم يزور إسرائيل ثم الفاتيكان.