فرنسا.. توقيف متطرف والعثور على أسلحة قرب قاعدة عسكرية

أعلنت مصادر مقربة من التحقيق #العثور على #أسلحة ، الجمعة، قرب #قاعدة_ايفرو العسكرية نحو 100 كلم شمال #باريس حيث تم صباحا توقيف جندي سابق يخضع للمراقبة بسبب تطرفه. تأكد فيما بعد أنه بايع #داعش.

وأكدت المصادر العثور على "بندقية ضغط واثنين من المسدسات وذخيرة" في غابة بالقرب من القاعدة الجوية حيث اعتقل العسكري السابق (34 عاما).

وتسلم قسم #مكافحة_الإرهاب في النيابة العامة في باريس التحقيق.

ويأتي العثور على الأسلحة قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الوسطي إيمانويل #ماكرون ، الأوفر حظا وفق استطلاعات الرأي، وزعيمة اليمين المتطرف مارين #لوبان على خلفية تهديدات إرهابية في فرنسا.

ومساء الخميس، تم رصد سيارة الرجل الموضوع تحت مراقبة لصيقة منذ 2014 بسبب تطرفه، قرب القاعدة الجوية في ايفرو في نورماندي. وبدأت عملية بحث وتم القبض على الرجل الساعة 03:00 ت غ بينما كان عائدا إلى سيارته، بحسب مصدر قريب من التحقيق.

ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان مقبلا على ارتكاب عمل عنيف أم أنه كان يمهد لذلك.

ومساء 20 نيسان/إبريل، قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قتل شرطي في الشانزليزيه في باريس وتبنى الاعتداء تنظيم داعش المسؤول عن معظم الهجمات التي أوقعت 239 قتيلا في البلاد منذ كانون الثاني/يناير 2015.