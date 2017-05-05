رئاسيات فرنسا.. ماكرون يعزز صدارته في آخر أيام الحملة

عزز إيمانويل #ماكرون مرشح الوسط في #انتخابات_الرئاسة_الفرنسية صدارته في #استطلاعات الرأي متقدماً على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين #لوبان .

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة (إيلاب) أن ماكرون سيحصل على 62 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية مقابل 38 بالمئة للوبان بزيادة ثلاث نقاط لصالحه مقارنة بنسبة الأصوات التي توقعها الاستطلاع السابق.

وأظهر استطلاع آخر للرأي أن ربع الناخبين الفرنسيين بصدد #الامتناع عن #التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد والنسبة المتوقعة للامتناع عن التصويت وهي ثاني أسوأ نسبة من نوعها في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد منذ عام 1965.

وأظهر الاستطلاع، أن 69 بالمئة من الناخبين الذين يعتزمون الامتناع عن التصويت سيفعلون ذلك على مضض لرفضهم الاختيار بين ماكرون ولوبان.

ووفقا للاستطلاع فإن ثلث أنصار مرشح أقصى اليسار المهزوم جان لوك ميلينشون يعارضون كلا من ماكرون ولوبان بنفس القدر.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن الناخبين اعتبروا ماكرون أكثر إقناعا من لوبان خلال المناظرة التلفزيونية الحادة التي أجريت بينهما.