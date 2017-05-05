هل تبقي أميركا قواتها في العراق بعد تحرير الموصل؟

كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون لوكالة أسوشياتد برس الخميس عن وجود مباحثات رفيعة المستوى بين الجانبين العراقي والأميركي لدراسة مستقبل الوجود الأميركي في العراق.

وبحسب المصادر يعقد رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي اتصالات متواصلة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب من أجل الابقاء على القواعد العسكرية الأميركية في #العراق بعد انتهاء معركة #الموصل ضد #داعش ،وذلك لضمان استقرار وأمن البلاد.

ويبدو أن أبرز المشاركين في تلك المباحثات وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، بحسب ما نقلت بعض وسائل الاعلام الأميركية.

وفي هذا السياق، ذكر موقع "أيه بي سي نيوز" الأميركي، أن هدف المباحثات بقاء القوات الأميركية داخل القواعد العراقية الحالية، في 5مواقع على الأقل بمنطقة الموصل، وعلى طول الحدود العراقية مع سوريا.

