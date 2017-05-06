اليونيسكو ترفض المحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس

وصفت منظمة اليونيسكو إسرائيل بالاحتلال الذي يريد تغيير طابع مدينة القدس وتاريخها وهويتها

وحض القرار الأممي إسرائيل وطالبها بإلغاء أي اجراء من شأنه تغيير طابع أو وضع القدس

واستنكر القرار ما سماه جميع الاجراءات والأفعال القانونية والإدارية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر النص أن إسرائيل غيرت أو تسعى إلى تغيير، طابع ووضع مدينة القدس المقدسة

ودعا القرار الأممي إلى إلغاء التحركات الإسرائيلية فورا واعتبرها باطلة وكأنها لم تكن.

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وانتقدت اليونيسكو ضم إسرائيل للقدس الشرقية بعدما احتلتها عام سبعة وستون

وسرعان ما ردت إسرائيل على القرار الأممي بإعلانها خفض موازنتها في الأمم المتحدة

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو القرار بالسخيف واعتبر أنه ينكر وجود أي رابط تاريخي بين اليهود والقدس، وهدد الأمم المتحدة بدفع الثمن.

