تطبيق الاتفاق الروسي الأميركي للسلامة الجوية في سوريا

أكدت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع قولها إن رئيسي الأركان الروسي ونظيره الأميركي اتفقا، السبت، على استئناف كامل لتنفيذ بنود مذكرة مشتركة تمنع وقوع #حوادث_جوية فوق #سوريا.

وناقش #رئيس_الأركان_الروسي فاليري جيراسيموف والجنرال جوزيف دانفورد #رئيس_هيئة_الأركان_المشتركة الأميركية في اتصال هاتفي اتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا، واتفقا على مواصلة العمل على إجراءات إضافية تهدف لتجنب وقوع اشتباك بينهما في سوريا.

ووقع الجانبان #مذكرة_تفاهم بشأن السلامة الجوية في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد أن بدأت روسيا قصف أهداف في سوريا دعما لقوات #الحكومة_السورية في حربها ضد تنظيم #داعش وجماعات مسلحة أخرى.

وفي واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون) في بيان إن دانفورد وجيراسيموف "تحدثا عن الاتفاق الموقع مؤخرا في أستانا وأكدا التزامهما بعدم تعارض العمليات في سوريا. واتفقا على الحفاظ على اتصالات منتظمة".

وأبرمت روسيا وإيران وتركيا اتفاقا خلال محادثات جرت في أستانا عاصمة قازاخستان لإقامة "مناطق لتخفيف التوتر" في مناطق أساسية من الصراع بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة.

