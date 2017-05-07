ماكرون رئيساً لفرنسا

فاز المرشح الوسطي في انتخابات الرئاسة الفرنسية، إيمانويل #ماكرون بنسبة 66.06%، متفوقاً على منافسته المرشحة اليمينية المتطرفة مارين #لوبان.

وحصل ماكرون على أكثر من 66% من الأصوات بعدما انتهت وزارة الداخلية تقريباً من فرز الأصوات في وقت مبكر الاثنين.

وقالت الوزارة إن ماكرون انتخب رئيساً بحصوله على 66.06% من الأصوات الصحيحة في الجولة الثانية من الانتخابات بعد فرز جميع أصوات الناخبين البالغ عددها 47 مليوناً باستثناء 0.01%.

وكشفت الأرقام الرسمية أن 11.5% من الناخبين تركوا البطاقات فارغة أو أبطلوا أصواتهم، في حين لم يشارك 25.38% من الناخبين في عملية التصويت.

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاماً) أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزاً كبيراً على مرشحة حزب الجبهة الوطنية (48 عاماً).

وأغلقت مراكز الاقتراع في #فرنسا أبوابها، مساء الأحد، للجولة الثانية من #انتخابات_الرئاسة_الفرنسية. وكانت نتائج استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن المرشح الوسطي ماكرون هو صاحب الحظ الأكبر في الفوز.

وعند الإغلاق بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 65.3%.