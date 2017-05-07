مراكز اقتراع غريبة في فرنسا

يختلف الناخبون في #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية بين مرشح وآخر، إلا أن الاختلاف الأكثر طرافة في هذه الانتخابات فيطال بعض #مراكز_الاقتراع، حيث برز عدد من المراكز غير الاعتيادية والخارجة عن المألوف.

واختارت صحيفة "لو فيغارو" عدداً من المراكز، من بين 69 ألفاً، قالت عنها إنها "غريبة ومفاجئة".

وتتميز مدينة #ليون بواحد من أجمل مراكز #الاقتراع في #فرنسا، ذات الهندسة الداخلية الرائعة.

من جهته يتميّز مركز الاقتراع في بلدة سان كاي بورتريو Saint-Quay-Portrieux بإطلالة رائعة على البحر.

أما أصغر مراكز الاقتراع فيقع في منزل صغير ببلدة تريبون دو لوشون Trébons-de-Luchon حيث سيقترع في المركز 4 ناخبين فقط.

من جهة أخرى، يقع مركز الاقتراع في مدينة ايل شوسيه ILE CHAUSSEY في مركز إنقاذ، بينما سكان سان أوفرون SAINT EUPHRONE فسيقترعون في منزل جاهز بسبب أعمال الصيانة في البلدية.

أما مركز الاقتراع الأكثر زحمة بحسب الصحف فهو لفرنسيي مدينة #مونتريال الكندية، وهي المقاطعة التي تتكلم الفرنسية. ويقال إن الناخبين وقفوا بصف طوله 1.5 كيلومتر في الدورة الأولى من الانتخابات.